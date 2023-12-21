نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا أقدم من تريزيجيه".. حازم إمام يكشف حديثه مع كهربا بسبب شارة منتخب مصر وأزمة الحضري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، إن الفترة الأخيرة تشهد استقرارا فنيا كبيرا داخل منتخب مصر، والفريق بشكل جماعي يؤدي بمستوى مميز وأصبح الأداء ممتع، قبل المشاركة بكأس الأمم الإفريقية القادمة.

وتستضيف دولة ساحل العاج النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا 2024.

- حازم إمام يروي حديثه مع كهربا

بعد الانتهاء من مواجهة غينيا، شهدت الاستعدادات لمواجهة جنوب السودان حديث صغير بيني وبين كهربا بشأن شارة قيادة الفريق.

وتحدث إمام في تصريحاته لأون تايم سبورت: "بعد لقاء غينيا كنا نستعد لخوض مباراة جنوب السودان والتي شهدت غياب قائد الفراعنة محمد صلاح، كهربا تحدث معي وقال لي أنا أقدم من تريزيجيه، وبعدها أكد في حديثه قائلا:" وجودي هنا ليس لخلق المشاكل بل للعب كرة القدم، وتريزيجيه ارتدى شارة القيادة وكهربا لعب وسجل".

وأختتم عن وجود أزمة مع الحضري:" لم تحدث اي أزمة بيننا لكن رحيله سبب لي إزعاج، كانت رغبتي استمراره مع فيتوريا، ويتحدث معي أو مع بركات، وعندما يرحل كان يجب أن يرحل بالشكل اللائق به، لأنه أسطورة".

