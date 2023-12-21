نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. شاهد محمود الخطيب بشعر "زيرو" قبل مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشعر "زيرو" قبل ايام قليلة من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم، أمام نظيره فريق أوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وتلقى فريق الأهلي الهزيمة على يد نظيره فلومينيزي البرازيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

محمود الخطيب يظهر بشعر "زيرو"

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بعض الصور لبعثة النادي برئاسة محمود الخطيب، في جدة بعدما لبى النادي دعوة القنصل المصري بالسعودية.

وتواجد محمود الخطيب، في صور بعثة النادي الأهلي، بشكل وأسلوب مختلف حيث ظهر بشعر "زيرو".

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي، من المنتظر أن يواجه نظيره أوراوا ريدز الياباني؛ يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.