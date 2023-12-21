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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: ضحكة الأخوين مبابي في لقاء باريس.. ماركا: سيرجي روبيرتو ينقذ البرسا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 21-12-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
ليكيب
بعد فور باريس امام ميتز 3-1.. ضحكة الاخوين
بهجة بريست.. ليون يفوز بفضل لاجازيت
ماركا
جيرونا امام بيتيس..الريال امام الافيش..الاثنان سيلعبان على المحك..الاتلتيكو يملك خطة
برشلونة 3-2 الميريا.. سيرجي روبيرتو ينقذ البرسا
آس
الريال امام الافيش..معركة الوسط..جيرونا امام مطب بيتيس برشا يفوز امام الميريا