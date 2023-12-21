الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: ضحكة الأخوين مبابي في لقاء باريس.. ماركا: سيرجي روبيرتو​ ينقذ البرسا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: ضحكة الأخوين مبابي في لقاء باريس.. ماركا: سيرجي روبيرتو​ ينقذ البرسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 21-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم


ليكيب

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بعد فور ​باريس​ امام ميتز 3-1.. ضحكة الاخوين
بهجة بريست.. ​ليون​ يفوز بفضل لاجازيت

ماركا

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​جيرونا​ امام بيتيس..الريال امام الافيش..الاثنان سيلعبان على المحك..الاتلتيكو يملك خطة
​برشلونة​ 3-2 ​الميريا​.. ​سيرجي روبيرتو​ ينقذ البرسا

 آس

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الريال امام الافيش..معركة الوسط..جيرونا امام مطب بيتيس برشا يفوز امام الميريا
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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