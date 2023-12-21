نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سأقول لا".. إكرامي يرد على انتقال رمضان صبحي للزمالك ويؤكد: فيتوريا لا يشاهد الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر إكرامي الشحات، نجم حراسة مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن رأيه في انتقال رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة القادمة، وحقيقة عدم اختياره في قائمة منتخب مصر.

- إكرامي يعلق على انتقال صبحي للزمالك

وأكد إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية:" رمضان مثل ابني وسأظل أنصحه طوال حياتي، حال طلب مني رأيي في انتقاله لصفوف الزمالك بالتأكيد شوف أرفض".

وتابع:" رمضان هو صاحب القرار الأول في مستقبله، وسأشعر بحزن لو سجل هدفا في مرمى الأهلي لأني عاشق له".

وواصل:" فيتوريا مقتنع بوجود 23 لاعب بصفة دائما في القائمة دون النظر إلى مستواهم المتراجع، لذلك لا يضم مواهب جديدة".

واختتم مهاجما فيتوريا:" صرح سابقا أن الظويي المصري لا ينتج اي مواهب وهو ومساعديه طوال الوقت خارج مصر فكيف تشاهد الدوري، لا أعلم سبب عدم اختيار رمضان لقائمة المنتخب، أرى أنه يلعب أساسيا على مرموش وتريزيجيه".