نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. الأهلي بالأسود أمام أوراوا وتغييرات بالجملة في تشكيل كولر وصاحبة أشهر غمزة بالمونديال تقود المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي النادي الأهلي في مختلف بلدان العالم، مواجهة القلعة الحمراء الحاسمة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، في مواجهة تحديد هوية صاحب الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية 2023.

وتلقى بطل إفريقيا هزيمة أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال، بهدفين نظيفين، بينما اكتسح مانشستر سيتي نظيره أوراوا ريدز بطل آسيا، بثلاثة أهداف دون مقابل.



- الأهلي يواجه أوراوا بالأسود

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على خوض المارد الأحمر لقاء الغد بالطاقم الثاني، القميص الأسود والشورت الأسود.

- تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام أوراوا

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إجراء العديد من التغيرات في تشكيل القلعة الحمراء أمام أوراوا ريدز، بسبب حالة الإجهاد التي تواجه اللاعبين، حيث يقترب الدبيس من المشاركة أساسيا وعودة اليو ديانج من جديد إلى التشكيل الأساسي.

- نبأ سار لجماهير الأهلي قبل مباراة البرونزية

وتسعى كتيبة الشياطين الحمر، لحسم المواجهة القادمة أمام أوراوا الياباني، لحصد الميدالية البرونزية الرابعة قي تاريخه بالمونديال، والحصول على جائزة 2.5 مليون دولار، لصاحب المركز الثالث، بينما يحصل الرابع على 2 مليون دولار فقط.

- طاقم تحكيم نسائي لمباراة الأهلي وأوراوا ريدز

كلفت اللجنة المنظمة إدارة مباراة الأهلي وأوراو ريد دياموندز، الحكمة الأمريكية توري بينسو، تعاونها مواطنتيها بروكي مايو، وكاثرين نسبيت، بينما يتواجد على تقنية الفيديو "فار" جاك جاك نادالا، لإدارة مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية.