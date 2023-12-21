نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الفيفا يغرم الأهلي والسبب مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بتغريم المارد الأحمر بسبب الحضور الجماهيري خلال الأيام الماضية في التدريبات، خلال المعسكر المقام حاليا بالسعودية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقرر فيفا معاقبة الأهلي بغرامة مالية قدرها 10 آلاف فرانك سويسري، لتصبح قيمة إجمالي العقوبات على الفريق في المونديال 70 ألف فرانك.



وكان الأهلي قد خسر من فلومنينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة الماضية، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



ويستعد الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني غدا الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وذالك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمسابقة.



ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة وتحقيق الميدالية البرونزية لمصالحة جماهير القلعة الحمراء، بعد الهزيمة خلال المواجهة الماضية أمام النادي البرازيلي.



وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.