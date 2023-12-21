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أحمد جودة - القاهرة - أبدى فيليبي ميلو لاعب فلومينينسي البرازيلي إعجابه الشديد بفريق الأهلي، ووصفة بإنه ريال مدريد إفريقيا، بعدما خاض أمام مباراة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

لاعب فلومينينسي البرازيلي يصف الأهلي بريال مدريد إفريقيا

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على النادي الأهلي بطل إفريقيا بهدفين دون مقابل ليتأهل البرازيلي لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي البطولة.

وصرح ميلو في المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن الأهلي المصري الذي خاض أمامه المواجهة في نصف النهائي هو ريال مدريد القارة الإفريقية، ووصفه بإنه فريق صعب.

موضحا تعليمات مدربهم بتحدثه معهم في أول يوم بأنهم سيكونوا أبطال العالم بالعمل والتدريب، كل مباراة وكل تدريب قاموا به جعلهم يصلون للنهائي.

واختتم بأنهم يحاولون على قدر الإمكان اغلاق الثغرات في تشكيلتهم قبل مواجهة مانشستر سيتي وتحسين التمريرات الطويلة والقصيرة.

وتأهل مانشستر سيتي للنهائي بعدما نجح في الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة بثلاثية نظيفة، ليواجه فريق فلومينينسي البرازيلي غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد المدينة الرياضية.