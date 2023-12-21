نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل جيرونا الرسمي أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب ميجيل سانشيز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل جيرونا الرسمي أمام ريال بيتيس

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الخميس على ملعب فريق ريال بيتيس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل المدرب ميجيل سانشيز المدير الفني لفريق جيرونا الرسمي أمام فريق ريال بيتيس كالآتي:-

في حراسة المرمى: جازانيجا.

خط الدفاع: جارسيا، لوبيز، بيلند جوتيريز.

خط الوسط: كوتو، مارتن، جارسيا، توري، سافيو.

خط الهجوم: دوبياك.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 27 نقطة.