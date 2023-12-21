انت الان تتابع خبر الفرعون المصري ’’محمد صلاح‘‘ يتلقى ضربة موجعة وخبر محزن.. لن تصدقوا مالذي حدث وأحزنه وبشدة !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسبب الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نادي نانت في طرد الكرواتي ديان لوفرين لاعب ليون خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأربعاء، بمسابقة الدوري الفرنسي.

وحل نانت ضيفًا على ليون في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.وشارك مصطفى محمد في بداية الشوط الثاني وتسبب في طرد لوفرين لاعب ليون الحالي وليفربول السابق (صديق محمد صلاح).

وتدخل لوفرين بقوة في قدم مصطفى محمد من الخلف، وعاد حكم اللقاء إلى مراجعة تقنية الفيديو، ليتخذ قرارًا بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب الكرواتي في الدقيقة 84.ويرتبط لوفرين بعلاقة صداقة قوية مع صلاح منذ أن كان اللاعب الكرواتي متواجدًا في ليفربول، ووصل الأمر إلى مشاركتهما في أحد الإعلانات التليفزيونية.وانتهى اللقاء بفوز ليون على نانت بهدف نظيف سجله الكسندر لاكازيت.

وقد قال مراقبون أن طرد ديان لوفرين قد يكون أغضب محمد صلاح وأحزنه نظراً لصداقتهما القوية !