نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يثير الجدل حول الحكم المغربي رضوان جيد فما السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة الحكام المشاركين في بطولة أمم إفريقيا والتي ستقام في ساحل العاج.

وتقام البطولة في الثالث عشر من شهر يناير المقبل، وتستمر حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وكانت لجنة الحكام قد تسببت في جدل حول الحكم المغربي رضوان جيد والذي وضعت اسمه في قائمة حكام الفيديو.

خطأ مطبعي في القائمة

إلا أنه اتضح أن نشر اسم الحكم المغربي رضوان جيد، في قائمة حكام الفيديو كان عبارة عن خطأ مطبعي، وأنه يتواجد في البطولة حكما للساحة.

المغربي هو أحد الحكام المخضرمين في البطولة والذي سبق له تمثيل المغرب في العديد من المحافل الافريقية المختلفة.

سباعي مصري

ولأول مرة في البطولة يشارك 7 حكام من مصر بواقع 3 حكام للساحة، وثنائي التحكيم المساعد، ومثلهم حكام فيديو.

ووقع الاختيار على ثلاثي الساحة، محمد معروف، محمد عادل، امين عمر.

بينما على مستوى الحكام المساعدين يشارك احمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود البنا، ومحمود عاشور.

وقدمت المجموعة المختارة مستويات مميزة في المحافل الافريقية الاخيرة سواء في تصفيات المونديال للقارة الافريقية أو بطولتين دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي.