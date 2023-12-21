كولر يحاضر لاعبي الأهلي في المران الختامي قبل مواجهة أوراوا الياباني

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مرانه الأخير منذ قليل استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي في المران الختامي

وبدأ الأهلي المران بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني شرح خلالها بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد المرتقبة ووجه بعض التعليمات للاعبي الفريق.

وخاض الأهلي فقرة بدنية وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة لحراس المرمى، حيث اشتملت على تكثيف العامل البدني، في ظل سرعات المنافس التي يتميز بها.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره أوراوا الياباني، عصر غدٍ الجمعة على الميدالية البرونزية، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

كولر يجتمع مع ديانج قبل مران الأهلي

ويخوض النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مرانه الختامي في جدة، استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني، في كأس العالم للأندية.

وجاءت الجلسة بين المدير الفني وديانج، من أجل تحفيزه والتأكيد على أهميته داخل الفريق، مشيرًا إلى أن استبعاده في أول مباراتين جاء نظرًا للاحتياجات الفنية في المباريات.

وأوضح مصدر، أن كولر طالب لاعبه بالتركيز الشديد خاصةً أنه قريب من قيادة وسط ملعب الفريق، خلال مباراة بطل آسيا والتي يبحث فيها عن التتويج بالميدالية البرونزية.