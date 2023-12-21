كولر يحذر لاعبي الأهلي من أمر هام قبل مواجهة أوراوا الياباني

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أحمد جودة - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذير هام إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة أوراوا الياباني، في كأس العالم للأندية.

كولر يحذر لاعبي الأهلي

وحذر المدير الفني، من إهدار الفرص المتكرر والذي قد يكلف الفريق خسارة المباراة والميدالية البرونزية، وهو ما وقع فيه الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي، في المباراة السابقة.

كما تحدث المدير الفني، مع مدافعي الفريق عن أهمية الخروج بالكرة بشكل سليم دون التشتيت، في ظل تمتع المنافس بتحكم في الكرة وهو ما يضعف حصول لاعبي الأهلي على الكرات الطويلة.

فيما طالب كولر المدافعين بالهدوء أمام المرمى، وعدم التسرع خوفًا من ارتكاب الأخطاء أمام المرمى، وهو ما قد يكلف الفريق تلقي الأهداف من الكرات الثابتة.

واختتم الفريق مرانه الأخير منذ قليل استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، والتي يبحث فيها عن الميدالية البرونزية.

وبدأ الأهلي المران بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني شرح خلالها بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد المرتقبة ووجه بعض التعليمات للاعبي الفريق.

وخاض الأهلي فقرة بدنية وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة لحراس المرمى، حيث اشتملت على تكثيف العامل البدني، في ظل سرعات المنافس التي يتميز بها.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره أوراوا الياباني، عصر غدٍ الجمعة على الميدالية البرونزية، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

