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أحمد جودة - القاهرة - في ضوء حرص محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على رعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، على هذ النحو قام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف بتكريم عبد النبي حسن أحمد بمدرسة الدوية الاعدادية والحاصل مع منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس على المركز الثاني في بطولة العالم للكرة الطائرة البارالمبية وحصوله على جائزة أفضل ليبرو في البطولة.

بنى سويف تكرم أفضل ليبرو بالعالم للطائرة جلوس

كما كرم الطالب مارك نادر فتحي بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية لغات بالفشن لحصوله على المركز الأول في مسابقة اليوسي ماث والتي استضافتها دولة ماليزيا والطالب عمر جمال ربيع بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية ببني سويف لحصوله على المركز الأول في مسابقة مستقبل الابتكار وريادة الأعمال

وتوجه وكيل الوزارة بتهنئة خاصة للكابتن عبد النبي حسن على هذا التميز والانجاز الكبير الذي حققه والأداء المشرف خلال بطولة العالم للكرة الطائرة البارالمبية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمثل هذه النماذج المشرفة ولا سيما مع الاهتمام والدعم غير الذي توليه القيادة السياسية للموهوبين والمبدعين والعمل على توظيف طاقاتهم معربًا عن ثقته وامله باستمرار التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين الجمهوري والعالمي.

جاء ذلك بحضور حاتم اسماعيل مدير إدارة الفشن والدكتورة نجلاء الجزار مسؤول البحث العلمي بالمركز الاستكشافي.

وكان عبد النبي حسن لاعب المنتخب المصري للكرة الطائرة جلوس قد نجح فى تدوين اسمه بسجلات التاريخ وذلك بعد حصوله على لقب أفضل ليبرو بالعالم للمرة الخامسة، وبجانب إنجازاته الفردية حقق العديد من البطولات بصفوف المنتخب الوطني بالبطولات الأفريقية والعربية والدولية وايضا بالدورات البارالمبية، فيما لا يزال ابن بنى سويف ينتظر تكريم محافظ بنى سويف ومسوؤلى الشباب والرياضة.

عبد النبي حسن احمد من مواليد 1972 بنى سويف وجاءت بدايته الرياضية بالكرة الطائرة فى سن ال 13 وذلك بسبب نصائح المقربين والمتابعين والمدربين لامكانياته فيم يعمل بالتربية والتعليم ببنى سويف ومتزوج ولديه ثلاث فتيات وولد.

بدأت مسيرته بصفوف المنتخب بعام 1995 حيث شارك بعدد 7 كاس عالم من 1998 وحتى 2023 ( إيران، القاهرة، هولندا، امريكا، بولندا، هولندا، مصر ).

وشارك بعدد 6 دورات بارالمبية من 2000 وحتى تاريخه ( سيدنى، اثينا، بكين، لندن، ريو دي جانيرو، طوكيو....) والتأهل لباريس.

كما شارك بعدد 7 بطولات افريقيا حتى تاريخه والمشاركة بعدد 6 كاس عالم للقارات.

بخلاف دورات الألعاب العربية ودورة شمال افريقيا والبطولة العربية

مسيرته بالاندية بدأت بنادى مبارك لمتحدى الإعاقة ببنى سويف ثم اتحاد الشرطة وحاليا بنادى الحرية ببورسعيد.

