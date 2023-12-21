كل ما تريد معرفته عن الحكمة الأمريكية التي تدير مباراة الأهلي وأوراوا غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - أسند لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره أوراوا ريد الياباني للحكمة الأمريكية توري بينسو، حيث تعد هذه مباراتها الثانية فى كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى السعودي.

معلومات عن الحكمة الأمريكية التي تدير مباراة الأهلي وأوراوا

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أوراوا ريد الياباني غدًا الجمعة فى تمام الساعة الرابعة والنصف من عصرا، لتحديد المركز الثالث للبطولة.

ويعاونها فى إدارة التحكيم لمباراة غدا الجمعة كلا من بروك مايو وكاثرين نيسبيت مساعدين والكونغولي جان جاك ندالا، حكم رابع.

حيث أنها تعد هذه المرة الثانية لها لإدارة مباراة في كأس العالم للأندية، كما أنها قد أدارت مباراة افتتاح النسخة الحالية من مونديال الأندية 2023، والتى جمعت بين اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتى انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وخلال مشاركتها في مباريات كأس العالم لم يذكر لها إشهار أى بطاقة صفراء أو حمراء، حتى الآن.

كما أنها تنتمي لعائلة تحكيمية ويعمل زوجها كريس، أيضًا حكمًا لمباريات كرة القدم في منافسات الدوري الأمريكي.

وقادت أول مباراتها الأولي، منذ توليها التحكيم فى 24 سبتمبر عام 2020.