نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا بكاري جاساما… الجامبي يعلق صافرته بعد مسيرة حافلة في التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم، عن اعتزال الحكم الدولي بكاري جاساما مسيرته التحكيمية، التي امتدت 16 عاما، والتي بدأت منذ عام 2007 عندما حصل على الشارة الدولية من فيفا.

ويعد الحكم الدولي أحد العناصر المميزة في البطولات الافريقية، والذي تواجد في عدة بطولات دولية.

بيان الاتحاد الجامبي

ونشر الاتحاد الجامبي في بيان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أعلن الحكم الشهير بكاري بابا جاساما الحاصل على جوائز متعددة، اليوم أنه يعلق صافرته ويعتزل التحكيم".

وتابع: " كان جاساما حكمًا لما يقرب من عقدين من الزمان، وتواجد في العديد من بطولات كأس الأمم الأفريقية، كما تم اختياره في نسختين من كأس العالم، لكنه قرر التنحي ليفسح الطريق للجيل القادم من الحكام الشباب للتألق".

واستكمل: " الحكم الجامبي ولد في 10 فبراير 1979 بقرية ميمه التابعة لمقاطعة جوكادو في منطقة شمال بانل، ووصل الرجل البالغ من العمر 44 عامًا إلى مكانة بارزة داخل دوائر التحكيم، بعد حصوله على الشارة الدولية من الفيفا عام 2007".

واختتم:" بينما يتنحى السيد جاساما جانبًا عن المهام الدولية، التزم بمواصلة مشاركته في إدارة مباريات الدوري المحلي لكرة القدم، لما تبقى من موسم 2023/24، وجاء قراره بالتقاعد مدفوعًا بالرغبة في توفير الفرص للحكام الأصغر سنًا للظهور والحصول على الرؤية على المسارح العالمية"

مباريات بارزة للحكم الجامبي

جاساما بات أحد العناصر المعروفة عربيا، وذلك بعد إدراته مباراة صعود مصر لمونديال العالم في روسيا 2018 والتي كانت أمام الكونغو.

وادار ايضا مباراة الاهلي والوداد عام 2017 والتي انتهت بتتويج الوداد.

كوارث الجامبي امتدت في نهائي دوري الابطال الافريقي عام 2019 والذي جمع الوداد المغربي والترجي التونسي ليتسبب بالغاء هدف للفريق المغربي الذي انسحب من المباراة احتجاجا على قرارات الحكم.