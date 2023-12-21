نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرونا يسقط أمام ريال بيتيس ويمنح ريال مدريد فرصة لصدارة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا في فخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام نظيره فريق ريال بيتيس في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة جيرونا وريال بيتيس في الدوري الإسباني

وانطلقت المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ريال بيتيس.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ واضح لفريق جيرونا أمام نظيره فريق ريال بيتيس في مباراة اليوم، كما شهدت العديد من الهجمات والفرص الضائعة من قبل الفريقين.

وسجل اللاعب أرتيم دوفبيك الهدف الأول لفريق جيرونا في المباراة عند الدقيقة 39 عن طريقة ركلة جزاء.

وأدرك اللاعب جريمان هدف التعادل لفريق ريال بيتيس عند الدقيقة 88 من عمر شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر رفع فريق ريال بيتيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد التعادل أمام فريق جيرونا.