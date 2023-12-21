نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد الأهلي يلبي دعوة الفيفا على حفل العشاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لبى وفد الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي يضم كلا من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف عضوي لجنة التخطيط، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمشاركة في حفل العشاء المقام على هامش بطولة كأس العالم للأندية، التي تجري فاعلياتها بالمملكة العربية السعودية.

شارك في الحفل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي لـ«فيفا»، وفي مقدمتهم المصري المهندس هاني أبو ريدة، ورؤساء الاتحادات القارية، ورؤساء الاتحادات الأهلية، وممثلو وفود الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وحرص وفد النادي على لقاء رئيس الاتحاد الدولي وبعض القيادات الدولية الكروية.

يذكر أن فريق الأهلي يلتقي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف غدًا الجمعة بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأوروا رد ديماندوز الياباني في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وأوروا رد ديماندوز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية على قناة ssc sports السعودية المشفرة.