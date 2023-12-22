بيراميدز يكشف حقيقة انتقال محمد رضا بوبو إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من داخل نادي بيراميدز حقيقة موافقة إدارة النادي على رحيل محمد رضا بوبو إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حقيقة انتقال محمد رضا بوبو إلى الزمالك

وأوضح مصدر من داخل بيراميدز أن الحديث بشأن انتقال بوبو إلى الزمالك لا أساس له من الصحة، واللاعب ابتعد عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة فقط.

وشدد على أن محمد رضا بوبو مستمراً في صفوف نادي بيراميدز، حيث انضم إلى الفريق في بداية الموسم الحالي، ويتمتع بوبو بمكانة متميزة كأحد أبرز اللاعبين في مركزه خلال هذه الفترة، ويشير الجهاز الفني إلى رغبته الكبيرة في الاحتفاظ به في صفوف الفريق وفكرة التفريط في خدماته غير مطروحة.

يذكر أن انتقال محمد رضا بوبو إلى بيراميدز جاء بعد فترة من المفاوضات والصراع مع نادي مودرن فيوتشر، وقد نجحت إدارة الفريق السماوي في الحصول على توقيعه في نهاية المطاف، رغم المنافسة الشديدة من قبل النادي الأهلي.