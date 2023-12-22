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أحمد جودة - القاهرة - انتشرت مؤخرًا مجموعة من الأنباء التي أفادت بوجود تواصل بين ستفين جيرارد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتفاق السعودي والنجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول وذلك للاستفسار عن احمد السيد زيزو لاعب الزمالك.

هل تواصل جيرارد مع صلاح بخصوص زيزو؟

وسبق وأن ارتبط اسم زيزو بالانتقال لصفوف الدوري السعودي خلال الفترة الماضية وبالأخص لصفوف نادي الشباب في الميركاتو الصيفي المنصرم قبل أن تظهر مجموعة من الأخبار التي ربطته برغبة الاتفاق في ضمه.

وعلم موقع “ دوت الخليج الرياضي ” أن نادي الاتفاق لم يضع اسم زيزو على لائحة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

في الوقت الذي لم يتواصل فيه جيرارد مع محمد صلاح لمعرفه رأيه حول الطريقة التي يفكر بها اللاعب والتزامه داخل الملعب.

يُذكر أن الاتفاق قد دخل في سلسلة من النتائج السلبية وهو جعله يتراجع للمركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بعد 17 جولة حيث احتل 24 نقطة فقط.