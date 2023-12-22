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أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، عن سروره بتحقيق "هاتريك" في الانتصار الكاسح على فريق أبها يوم الخميس.

سافيتش يكشف سر "الهاتريك" أمام أبها

حقق الهلال انتصارًا ساحقًا بنتيجة 7-0 في المواجهة التي أقيمت أمام أبها في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي تصريحاته للناقل الرسمي "ssc" بعد المباراة، قال سافيتش: "أقدمنا أداءًا رائعًا أمام أبها، وهذا الفوز كان مهمًا جدًا. هناك مواجهة واحدة متبقية قبل فترة التوقف، ونحن سنسعى لتحقيق الفوز فيها للاستمرار في سلسلة الانتصارات".

وبخصوص الهاتريك الذي سجله في مباراة أبها، أوضح سافيتش: "أسعى دائمًا لتنفيذ تعليمات المدرب، الذي يطلب منا اللعب بروح هجومية، وهو ما ساهم في تحقيق انتصارنا بفارق كبير".

للمرة الأولى في تاريخه، حقق الهلال الفوز في 11 مباراة متتالية في دوري المحترفين، وفقًا للحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على منصة "إكس".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن النصر الواقع في المركز الثاني. في المقابل، تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز 16.