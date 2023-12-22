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أحمد جودة - القاهرة - قال جورجي جيسوس، مدرب الهلال، إن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء النجم الصربي سافيتش.

جيسوس يكشف سبب غياب نجم الهلال عن موقعة أبها

حقق الهلال فوزًا ساحقًا على أبها بنتيجة 7-0 في مباراة أقيمت مساء الخميس، ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأضاف جيسوس في المؤتمر الصحفي: "الهلال يظهر ثقة والتزامًا، وكان أصعب جزء في المباراة اليوم هو تسجيل الهدف الأول".

وتابع: "لدينا مباراة واحدة قبل فترة التوقف، ويتعين علينا الفوز بها".

وأشاد بأداء سافيتش قائلًا: "سافيتش يمثل عنصرًا مهمًا، وقد سجل أول هاتريك في مسيرته اليوم، وهو لاعب ذكي وتكتيكي من الطراز العالي".

وكشف المدرب أن الأمور تم حلها مع سلمان الفرج، وأن غيابه عن مباراة أبها يعود إلى أسباب فنية.

وأوضح: "إعلان عقوبة الفرج في المباراة السابقة كان ردًا على سؤال حول غيابه، وهو تجسيد لمبدأ الاحترام تجاه الأسئلة الموجهة لي".