نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنباء اعتناقه الإسلام.. فييرا يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك على الأبناء التي انتشرت مؤخرًا بشأن اعتناقه ديانة الإسلام.

تصريحات جورفان فييرا

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة للمدرب البرتغالي جورفان فييرا في الحرم المكي وسط أنباء عن دخوله ديانة الإسلام.

من جانبه تواصل موقع دوت الخليج الرياضي مع المدرب البرتغالي جورفان فييرا لمعرفة تفاصيل الصورة التي انتشرت له خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال جورفان فييرا في تصريحات خاصة: "أنا مسلم منذ عام 1992. العمرة التي قمت بها الأسبوع الماضي كانت الخامسة لي منذ اعتناقي ديانة الإسلام".

وأتم مدرب الزمالك السابق: "الناس لا يعرفون شيئًا ويحبون التحدث دون معلومات جيدة وهذا أمر سيء لاسمي، أتمنى أن يتوقفوا عن تداول تلك المعلومات".

وكان المدرب البرتغالي جورفان فييرا قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال موسم 2012-2013 ولم يستكمل تجربته مع القلعة البيضاء بسبب إلغاء مسابقة الدوري آنذاك.

وفي سياق آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الفارس الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام ساجرادا الأنجولي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وضمن الزمالك التأهل بشكل رسمي لدور ثمن النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما وصل إلى 10 نقاط تصدر بهم مجموعته بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

