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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري، أن الدوري الإنجليزي الممتاز بمثابة دوري السوبر الأوروبي بالنسبة له.

يوناي ايمري: الدوري الانجليزي يمثل بالنسبة لي دوري السوبر

يأتي ذلك بعدما أقرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، صحة إقامة بطولة السوبر ليج في القارة العجوز.

ولم يشكل أستون فيلا، جزءا من الفرق 12 المؤسسة للمسابقة الجديدة، وتم استبعاده من مجموعة الأندية الإنجليزية التي انضمت للمنافسة أولا ثم غادرتها لاحقا إثر رد الفعل السلبي من مشجعيهم.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة شيفيلد "لا أعلم ما الذي يمكنني الإجابة عليه حول هذا الأمر".

وتابع "دوري السوبر بالنسبة لي هو البريميرليج. أريد اللعب في أوروبا مع أستون فيلا".

ويقدم أستون فيلا، موسما رائعا تحت قيادة إيمري، حيث يحتل المركز الثالث في جدول البريميرليج برصيد 38 نقطة.

