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أحمد جودة - القاهرة - أبدى فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي البرازيلي، ثقته في قدرات فريقه قبل مواجهة مانشستر سيتي، غدا الجمعة، في نهائي كأس العالم للأندية.

مدرب فلومينينسي: لن نغير خطة اللعب أمام مانشستر سيتي

وقال دينيز في المؤتمر الصحفي "لقد عملنا كثيرا من أجل هذه المباراة، وسنحافظ على أسلوب لعب فلومينينسي".

وتابع "إنه اختبار كبير بالنسبة لنا، ومنذ وصولي إلى فلومينينسي، حلمنا بذلك، ولم أحقق هذا الإنجاز كلاعب، لكنني تمكنت من التواجد في نهائي البطولة العالمية كمدرب".

وشدد "سنواجه أحد أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم العالمية وأحد أفضل المدربين".

وترك مدرب فلومينينسي، رسالة تفاؤل لجماهير فريقه قبل لقاء الغد قائلا "بغض النظر عن المواجهة التي سنخوضها، ينبغي علينا أن نتحلى بالثقة في قدرتنا على الفوز بالمباراة".

