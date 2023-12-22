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أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على تقديم التعزية لأسر وعائلات ضحايا فريق مولودية البيض الجزائري، الذي تعرضت حافلته لحادث سير مميت ببلدة السوقر في ولاية تيارت، غربي الجزائر، اول أمس الأربعاء.

إنفانتينو يعزي الكرة الجزائرية

وقال رئيس فيفا، عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم الخميس: "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي برمته، أود أن أقدم خالص العزاء لعائلات وأقارب الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في حادث طريق مروع، ومن بينهم لاعبون وأعضاء في الجهاز الفني لفريق مولودية البيض الجزائري".

وأضاف: "أفكارنا وصلواتنا ودعواتنا من أجل الضحايا وجميع المصابين، ولجميع أعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والجزائر ككل".

وتسبب حادث انقلاب الحافلة، التي كانت في طريقها لولاية تيزي وزو استعدادا للمباراة التي كانت ستجمع مولودية البيض ومضيفه شبيبة القبائل، غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من دوري المحترفين، في وفاة حارس مرمى الفريق زكرياء يوزياني، والمدرب المساعد خالد مفتاح.

وهذا إلى جانب بعض الإصابات الطفيفة بين لاعبي وإداريي الفريق، الذين غادروا كلهم المستشفى.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرر تعليق كل المنافسات الكروية التي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت، إلى إشعار آخر، على خلفية هذا الحادث المأساوي.