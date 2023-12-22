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أحمد جودة - القاهرة - طلب جوزيف زينباور، المدرب الحالي للرجاء، من رئيس النادي، محمد بودريقة، إبرام صفقة إضافية لتعويض رحيل اللاعب محمد سوبول الذي يبدو أنه على وشك الانضمام إلى نادي باستيا الفرنسي.

مدرب الرجاء يطالب بودريقة بتعويض سوبول

تعد هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة لتعويض فقدان سوبول، والذي يعتبر ثاني لاعب يغادر صفوف الرجاء بعد عودة محمد بودريقة لرئاسة النادي ورحيل محمد بن تايك إلى صفوف سانت إيتيان.

وحدد زينباور ثلاثة لاعبين كأهم الاحتياجات التي يتعين تعاقد الرجاء معهم، بهدف ضمهم إلى معسكر الفريق في الإمارات في بداية شهر يناير. يأتي ذلك في إطار استعدادات النادي للمشاركة في المرحلة الثانية من الموسم، خاصةً مع توقف الدوري المغربي للمحترفين في ذلك الوقت.

وفي هذا السياق، قام الرجاء بضم البوليفي فيكتور أبريجو والإيفواري هيرفي جاي إلى صفوفه، بينما يجري المفاوضات لاستقطاب مدافع مغربي يلعب حاليًا في الدوري الإماراتي.