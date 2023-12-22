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أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، عن سبب ابتعاده عن التدريب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتفاصيل أزمته مع وكلاء اللاعبين.

طارق السعيد: رؤساء الأندية في مصر تتدخل في التشكيل وهذا سبب ابتعادي عن التدريب

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "أنجزنا إنجاز كبير أثناء المنتخب الأولمبي بالتأهل إلى أولمبياد لندن، ولكن تم تجاهلنا ولم ينظر لنا أحد".

وتابع: "التدريب في مصر ماشي بالعلاقات، لن تنجح في التواجد في جهاز فني كبير إلا لو تعرف وكيل أو رئيس نادي أو صاحب نادي، ليس لها علاقة بالشهادات".

وأكد: "هناك رؤوساء أندية تتدخل في تشكيل الفرق، وهي من تقرر مين يلعب ومين لا، وهي مسألة استثمارات وفلوس فقط".

وأضاف طارق السعيد: "أحزن عندنا أرى أشخاص أقل بكثير في الإمكانيات، ولكن تتواجد في أندية كبيرة بحكم العلاقات".

وأتم نجم الكرة المصرية السابق: "اختيارات اتحاد الكرة المصري غير منصف، وعلاقتي بوكلاء اللاعبين متوترة وهذا هو سبب ابتعادي عن التدريب في مصر".

