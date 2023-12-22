نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. صدمة في ليفربول بسبب صلاح وميتروفيتش يعادل رونالدو والريال يتصدر الليجا بفوز قاتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

عاجل.. ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح في مباريات نارية بالبريميرليج

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن فريق الكرة الأول بنادي ليفربول بات مهددًا بخسارة نجمه الأول محمد صلاح عن مجموعة من المباريات الهامة خلال الاسابيع القادمة.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن الريدز قد يعاني من غياب صلاح عن سبعة مباريات في مختلف البطولات لمشاركته رفقة الفراعنة منتخب مصر في كأس الامم الافريقية.

ولعل من أبرز المباريات التي سيغيب عنها صلاح، لقاء أرسنال يوم السابع من شهر يناير القادم في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وسيلعب الريدز مباراتين ضد فريق نادي فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يومي الثامن والثاني والعشرين من يناير، قبل لقاء تشيلسي بنهاية الشهر.

وفي حالة إستمرار المنتخب المصري في البطولة حتى النهاية، فإن صلاح سوف يغيب عن موقعة الجانرز فريق نادي ارسنال في الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج، وهي التي ستقام بينهما يوم 3 فبراير.

وستقام بطولة امم افريقيا انطلاقًا من يوم 13 يناير القادم وتنتهي بنهاية 11 فبراير 2024 وفي تلك الفترة سيلعب رجال يورجن كلوب مجموعة من المباريات النارية.

ريال مدريد يقتنص صدارة الليجا بهدف قاتل في الافيس

نجح ريال مدريد في خطف ثلاث نقاط مهمة من ديبورتيفو ألافيس بالفوز عليه بهدف نظيف كن توقيع لوكاس فاسكيز في الوقت القاتل وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

بهذه النتيجة، استعاد ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة بالتعادل مع ديبورتيفو ألافيس بينما يحتل ديبوريتفو ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث تبادل كل منهما الهجمات على مرمى الآخر. وكان ريال مدريد أخطر نسبيا على مرمى ديبورتيفو ألافيس، حيث أضاع العديد من الفرص شبه مؤكدة أبرزها في الدقيقة 18 عندما أرسل كروس الكرة داخل منطقة الجزاء ومرت مباشرة لخارج الملعب.

استمرت محاولات لاعبي ريال مدريد لتسجيل أول أهداف اللقاء قبل نهاية الشوط الأول وكادوا يفعلونها في الدقيقة 43 عندما أرسل أنطونيو روديجر تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه رودريجو ولكن نجح أندوني جوروسابيل لاعب ديبورتيفو ألافيس في تشتيت الكرة من أمامه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني، حاول الفريقان تسجيل أول أهداف اللقاء وكاد ريال مدريد يسجل في الدقيقة 48 عندما أرسل كروس الكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية ولكن الكرة مرت دون خطورة حقيقية على المرمى.

في الدقيقة 52، شهدت طرد ناتشو لاعب ريال مدريد عندما حصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على سامو أوموروديون في منتصف الملعب ولكن بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفديو تم إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء.

واصل لاعبو ريال مدريد جهودهم لتسجيل هدف من أجل حصد نقاط المباراة حتى نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 92 عندما أرسل توني كروس الكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية وترجمها فاسكيز داخل المرمى الخالي من الرقابة برأسية لتمر الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك وتعلن عن هدف للملكي لتنتهي المباراة بفوز ريالمدريدبهدف نظيف.

ميتروفيتش يعادل كريستيانو رونالدو

واصل نجم الهلال السعودي، اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، استمرارية تألقه في دوري المحترفين.

واصل نجم الهلال السعودي، اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، استمرارية تألقه في دوري المحترفين.

وبهذا الهدف، قام ميتروفيتش بمعادلة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في صراع الهدافين، حيث وصلا كل منهما إلى 16 هدفًا في صدارة القائمة.

يُعتبر مهاجم ضمك، الكاميروني جورج نكودو، أحد الملاحقين الأقرب للثنائي الرائد، حيث يمتلك في رصيده 14 هدفًا.

شارك ميتروفيتش مع الهلال في 16 مباراة بدوري روشن هذا الموسم، سجل فيها 16 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بفضل هذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 13 نقطة عن النصر، الوصيف، الذي لعب مباراتين أقل. بينما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة، في المركز الـ16.