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أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق السعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، إن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يمتلك إمكانيات كبيرة ولكن يحتاج فقط للهدوء.

طارق السعيد: إمام عاشور يحتاج للهدوء و" المحللين" سبب خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "إمام عاشور لديه إمكانيات رائعة للغاية ولكن يحتاج فقط للهدوء والتركيز من أجل أن يستمر فى النجاح مع الأهلي".

وأضاف: "سبب خسارة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية هو "المحللين"، الذين وصلوا إلي لاعبي الأهلي إحساس أن فريق فلومينينسي "عواجيز" وأنهم أقل من الأهلي وهذا كان خطأ".

وتابع: "هناك محللين في كرة القدم ليس لهم علاقة باللعبة وآرائهم مضحكة للغاية".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة اوراوا الياباني، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

