نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل مباريات الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنطلقت منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، امس الخميس 21 ديسمبر، في البطولة التي يتصدر جدولها فريق أرسنال برصيد 39 نقطة.

وانتهت مباراة كريستال بالاس مع برايتون، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك، في إطار الجولة الثامنة عشر.

ويتصدر النرويجي ايرلينج هالاند قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 14 هدف، وبفارق 3 أهداف عن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

1- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي) 14 هدف

2- محمد صلاح (ليفربول) 11 هدف

3- سون هيونج مين (توتنهام) 10 أهداف

4- جارود بوين (وست هام) 9 أهداف

5- أولي واتكينز (أستون فيلا) 8 أهداف

6- دومينيك سولانكي (بورنموث) 8 أهداف

7- هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) 8 أهداف

8- كالوم ويلسون (نيوكاسل) 7 أهداف

9- ألكساندر إيزاك (نيوكاسل) 7 أهداف

10- براين موبيمو (برينتفورد) 7 أهداف

11- نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 7 أهداف