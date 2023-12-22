نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوراوا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق اوراوا الياباني عصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل" في لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد أوراوا ريد دايموندز اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوراوا في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو - حسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي ضد أوراوا، شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.