نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان أرتيتا.. أرسنال يحسم مستقبل " القناص " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ نادي أرسنال الإنجليزي قرارًا بشأن مستقبل مهاجمه إيدي نيكيتاه، البالغ من العمر 24 عامًا، وفقًا لتقارير صحفية.

أرسنال يتخذ قرارًا بشأن مستقبل نيكيتاه

ويمتلك نيكيتاه عقدًا مع النادي حتى يونيو 2027، وأوضحت التقارير أن أرسنال لن يسمح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لموقع "جول" العالمي، فإن نيكيتاه قد لفت انتباه أندية في إنجلترا وألمانيا، ولكن أرسنال مستعد للاستمرار معه ما لم تأت عروض مالية كبيرة تتناسب مع تقييم النادي لللاعب.

التقارير تُشير إلى أن نيكيتاه يركز حاليًا على دعم أرسنال في مشوارهم نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الموسم. وكان اللاعب قد شارك في 23 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، بما في ذلك هاتريك في فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد بنتيجة 5-0 في أكتوبر الماضي.