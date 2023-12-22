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أحمد جودة - القاهرة - توقع داني ميرفي، أسطورة فريق ليفربول، نتيجة مباراة الريدز مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز. ستقام المباراة على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 18 من البريميرليج، ومن المتوقع أن يكون للمباراة أثر كبير على صراع المنافسة على لقب الدوري.

أسطورة ليفربول يصدم جماهير أرسنال قبل الموقعة النارية المرتقبة

في تصريحاته لصحيفة "مترو" البريطانية، قال ميرفي: "أعتقد أن فوز أرسنال على ملعب أنفيلد سيكون مفاجأة أكبر من انتصار ليفربول، خاصة مع نتائج الجنرز هناك". وأشار إلى أهمية المباراة لفريق ليفربول بعد مواجهة يونايتد، معتبرًا أنها تحمل أهمية خاصة في سياق المنافسة على اللقب.

وتابع: "من سيوقف محمد صلاح؟ أولكسندر زينشينكو لاعب كرة قدم رائع، لكنه ليس جيدًا دفاعيًا مثل تومياسو". وأعرب عن عدم توقعه لهزيمة ليفربول في أنفيلد هذا الموسم، مشيرًا إلى أن إذا خسر أيًا من الفريقين في هذه المباراة، قد يتم استبعاده من المنافسة على اللقب بالكامل.