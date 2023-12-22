نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محرز.. تشكيل الاهلي ضد الحزم في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد عشاق الأهلي السعودي لمباراة فريقهم، والذي يحل ضيفا ثقيلا على الحزم، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري السعودي.

الأهلي يدخل المباراة محتلا المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد، 34 نقطة جمعهم العائد للدوري الاضواء من 17 مباراة.

الحزم بات في ورطة، بعد تواجده في المراكز الاخيرة برصيد 12 نقطة، ليحاول التسلح بعامل الارض وجمهوره من أجل الفوز والنجاة من دوامة الهبوط.

بينما الاهلي قد حقق الفوز برباعية على حساب الفيحاء ليحاول اللحاق بالنصر صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

رياض محرز على رأس تشكيل الاهلي الاساسي

ويشارك المحترف الجزائري رياض محرز في تشكيل الاهلي لهذه المواجهة والذي يتوقع أن يكون كالاتي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي.

خط الوسط: المجحد، فرانك كيسيه، جابرييل فيجا.

خط الهجوم: رياض محرز، آلان سانت ماكسيمان، فراس البريكان.

موعد مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية،على ملعب الملك عبد الله في بريدة،

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية SSC الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.