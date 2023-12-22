نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والحزم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلةر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الحزم اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الحالي بستاد الحزم في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والحزم

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والحزم مساء الجمعة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب الأهلي والحزم

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد تحقيق 10 فوز و4 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي الاخدود في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بستة وهزم بتسعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الأهلي أمام الحزم