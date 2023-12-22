نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كاس العالم للاندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي؛ على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي؛ ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي؛ مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة.

وكان فريق مانشستر سيتي، قد نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم، عقب فوزه على نظيره أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة بينما صعد فريق فلومينينسي البرازيلي بالفوز على الأهلي بهدفين دون رد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة فلومينينسي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، جون ستونز، دياز، كايل ووكر

خط الوسط: رودي، برناردو سيلفا، نونيز

خط الهجوم: فيل فودين، جريليش، ألفاريز

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد فلومينينسي عبر قناة "SSC HD1"، بصوت المعلق رؤوف خليف.