عصام الحضري ينشر صورة تجمعه بكاكا على هامش مباراة أساطير الفيفا والسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الحارس الدولي الكبير عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، على نشر صورة مميزة تجمعه مع النجم البرازيلي العالمي كاكا، وذلك على هامش مباراة أساطير الفيفا، مع أساطير السعودية.

حيث نجح فريق أساطير الفيفا في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره اساطير السعودية بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في جدة على ملعب النادي الأهلي في إطار فعاليات بطولة كأس العالم للأندية.

عصام الحضري ينشر صورة مع كاكا

ونشر الحارس العملاق عصام الحضري، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " صورة تجمعه مع النجم البرازيلي كاكا، عقب انتهاء المباراة الودية.

وجمعت هذه المباراة عدد كبير من نجوم السعودية والنجوم العالميين مثل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، والإنجليزي جون تيري، بالإضافة إلى الثنائي كاكا وخوليو سيزار، والإيطالي دل بييرو، ومع فريق أساطير السعودية شارك سامي الجابر وتيسير الجاسم ونواف التمياط وعبدالله الواكد ومحمد أمين ومبروك زايد

والجدير بالذكر أن مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي، بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي، من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.