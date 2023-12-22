انت الان تتابع خبر جدل وغضب: محمد صلاح يثير غضب المصريين والعرب بفعل جريء ومثير للجدل! ما هو هذا الفعل المثير للجدل وكيف تفاعل الناس معه؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر محمد صلاح وفريقه ليفربول البهجة بين أطفال المدينة في مفاجأة أعياد الميلاد.

واستعرض الموقع الرسمي لليفربول لقطات لصلاح رفقة فريقه في لقاء مع الأطفال المرضى بإحدى مستشفيات مدينة ليفربول.

ووزع اللاعبون على الأطفال بعض الهدايا.

وقد أثار هذا الفعل غضب بعض المصريين والعرب كون محمد صلاح لم يقم بدور قوي بالتأثير على ما يتعرض له أطفال غزة .