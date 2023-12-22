نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. عبد القادر يستفز جمهور الأهلي والحضري رفقة الأساطير وتشكيل مانشستر سيتي بنهائي المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 22-12-2023 في السطور التالية:

عصام الحضري ينشر صورة مع كاكا

ونشر الحارس العملاق عصام الحضري، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " صورة تجمعه مع النجم البرازيلي كاكا، عقب انتهاء المباراة الودية.

وجمعت هذه المباراة عدد كبير من نجوم السعودية والنجوم العالميين مثل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، والإنجليزي جون تيري، بالإضافة إلى الثنائي كاكا وخوليو سيزار، والإيطالي دل بييرو، ومع فريق أساطير السعودية شارك سامي الجابر وتيسير الجاسم ونواف التمياط وعبدالله الواكد ومحمد أمين ومبروك زايد.

أحمد عبد القادر يستفز جماهير الأهلي قبل مواجهة أوراوا

وحرص اللاعب أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وهو يرتدي ملابس ويقف بجانب سيارة بطريقة تشبه ملابس مطربين الراب.

وهاجمت جماهير النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أحمد عبد القادر، بسبب نشر هذه الصورة، وعدم الشعور بالمسؤولية، قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر مع أوراوا الياباني اليوم في كأس العالم للأندية.

حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى ضمك السعودي

وأشار الناقد السعودي "عاطف الأحمدي"، في تصريحات له عن إمكانية انتقال الشناوي إلى نادي ضمك: "هناك مفاوضات من جانب النادي السعودي، لحسم التعاقد مع الشناوي، والفكرة موجودة بضم اللاعب".

وتابع:" إذا كانت فكرة بيع الشناوي لدى النادي الأهلي موجودة، فسيتم التفاوض مع نادي ضمك، وقد يرتفع العرض المالي، أما إذا كانت غير مطروحة، فلن يتم إغراء المارد الأحمر بأي أموال".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوراوا في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو - حسين الشحات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة فلومينينسي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، جون ستونز، دياز، كايل ووكر

خط الوسط: رودي، برناردو سيلفا، نونيز

خط الهجوم: فيل فودين، جريليش، ألفاريز

