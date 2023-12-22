انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي واوراوا الياباني ف كأس العالم للأندية.. حلم البرونية الرابعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتضن ستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، مباراة الأهلي وارواو الياباني، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.الأهلي خسر في مباراة الدور نصف النهائي من فلومينيسي البرازيلي بهدفين دون رد، بينما اوراوا خسر من مانشستر سيتي الإنجليزي في نفس الدور ليتقابل الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد وصل للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز في ربع النهائي على فريق الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اوراوا وصل لنصف النهائي بالفوز على ليون المكسيكي بهدف وحيد.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بصفته بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

بينما الفريق الياباني بطل دوري أبطال آسيا، فيشارك في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه.

ويسعى المارد الأحمر للحصول على الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، بعد تحقيق المركز الثالث أعوام 2006، 2020 و2021.

بينما الفريق الياباني لم يسبق له تحقيق أي ميدالية في المونديال.

موعد مباراة الأهلي واوراوا الياباني اليوم في كأس العالم للأندية

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، تقام اليوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

المباراة منقولة عبر قناة SSC HD 1 ويسبقها ستوديو تحليلي.