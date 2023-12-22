برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، برنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهة أوراوا

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

واختتم الفريق مرانه الأخير أمس الخميس، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، والتي يبحث فيها عن الميدالية البرونزية.

وحذر المدير الفني، من إهدار الفرص المتكرر والذي قد يكلف الفريق خسارة المباراة والميدالية البرونزية، وهو ما وقع فيه الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي، في المباراة السابقة.

كما تحدث المدير الفني، مع مدافعي الفريق عن أهمية الخروج بالكرة بشكل سليم دون التشتيت، في ظل تمتع المنافس بتحكم في الكرة وهو ما يضعف حصول لاعبي الأهلي على الكرات الطويلة.

فيما طالب كولر المدافعين بالهدوء أمام المرمى، وعدم التسرع خوفًا من ارتكاب الأخطاء أمام المرمى، وهو ما قد يكلف الفريق تلقي الأهداف من الكرات الثابتة.