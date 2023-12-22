نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام أوراوا ريد دياموندز في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيلة المارد الأحمر أمام أوراوا الياباني مساء اليوم الجمعة، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا على الأراضي السعودية.

ومن المتوقع أن يبدأ كولر أمام الفريق الياباني، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور "أفشة".

خط الهجوم: بيرسي تاو والشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وكان الأهلي قد خسر أمام فلومنينسي البرازيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي المونديال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وأوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة وتحقيق الميدالية البرونزية لمصالحة جماهير القلعة الحمراء، بعد الهزيمة خلال المواجهة الماضية أمام النادي البرازيلي.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.