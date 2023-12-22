نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. الأهلي يحلم بالبرونزية أمام أوراوا وكوكا يقترب من التواجد أساسيا وإنجازا جديدا للقلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر مواجهاتهم في بطولة كأس العالم للأندية 2023، عندما يواجه نظيره الياباني أوراوا ريد، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري.

وتأتي تلك المباراة لحسم المركزين الثالث والرابع ومعرفة هوية صاحب الميدالية البرونزية.

وفشل الأهلي في الصعود إلى المباراة النهائية عقب خسارته أمام فريق فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال، بهدفين نظيفين.

- الأهلي يلبي دعوة فيفا

حضر وفد من ممثلي النادي الأهلي، حفل عشاء من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا )، داخل المملكة العربية السعودية، قبل انتهاء البطولة مساء اليوم.

- كوكا يقترب من المشاركة أساسيا

ودخل أحمد نبيل كوكا، نجم خط وسط القلعة الحمراء من جديد حسابات التشكيل الأساسي للفريق أمام أوراوا الياباني، في لقاء حسم المركزين الثالث والرابع.

- الأهلي يقترب من انجازا جديدا أمام أوراوا

وتخوض كتيبة السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، المواجهة رقم 25 في تاريخ المارد الأحمر بكأس العالم للأندية، عندما يواجه نظيره أوراوا ريدز الياباني في مباراة البرونزية.

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