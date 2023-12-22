نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة آرسنال في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره فريق أرسنال يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفيلد.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 39 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة آرسنال في الدوري الانجليزي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مباراة آرسنال بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.