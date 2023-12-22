مارسيل كولر يلقي محاضرة ختامية قبل مواجهة أوراوا الياباني

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة استعدادًا لخوض مباراة أوراوا الياباني، في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني، في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام أوراوا الياباني من أجل تحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء

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واختتم الفريق مرانه الأخير أمس الخميس، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، والتي يبحث فيها عن الميدالية البرونزية.

وحذر المدير الفني، من إهدار الفرص المتكرر والذي قد يكلف الفريق خسارة المباراة والميدالية البرونزية، وهو ما وقع فيه الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي، في المباراة السابقة.