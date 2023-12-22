نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق في حوار مثير لـ "دوت الخليج الرياضي": الكرة السعودية تطورت وعلى جماهير الأهلي عدم الحزن لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد البرازيلي باولو كامبوس والذي عمل كمدرب مساعد مع ريال مدريد في عام 2004 و2005، أحد أشهر المدربين في الوطن العربي، والذي نجح في قيادة العديد من الأندية والمنتخبات داخل الشرق الأوسط.

وقاد كامبوس العديد من التجارب التدريبية، من خلال تولى تدريب منتخبات قطر وغانا والكويت من قبل، وأيضًا قاد أندية النصر والهلال واتحاد جدة في السعودية، وفريق فلومينسي البرازيلي، بجانب بعض التجارب الأخرى.

حوار دوت الخليج الرياضي مع باولو كامبوس

دوت الخليج الرياضي حاور البرازيلي باولو كامبوس، عن رأيه في مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وعن مباراة نهائي مونديال الأندية بين مانشستر سيتي والفريق البرازيلي، ومن الفريق صاحب الحظ الأوفر للفوز باللقب.

وإلى نص الحوار:

ما رأيك في مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

الأهلي قدم مباراة رائعة وكبيرة أمام فلومينينسي البرازيلي، وكان الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية، ولكن خطأ بيرسي تاو أمام مارسيلو في الشوط الثاني منح الفريق البرازيلي التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما خرج للاعبو المارد الأحمر من أجواء اللقاء وأصبحت المباراة أشبه بالتمرين بالنسبة لنادي فلومينينسي.

وما رأيك في أداء الأهلي في كأس العالم للأندية؟

أتمنى من جماهير الأهلي عدم الحزن على عدم تأهل الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد اللقاء الكبير الذي قدمه المارد الأحمر أمام الاتحاد، وأن هناك لقاء منتظر في تحديد المركز الثالث أمام أوراوا الياباني، والاهلي لديه فرصة كبيرة في حصد برونزية كأس العالم للأندية.

ما رأيك في مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية؟

المدرستين مختلفتين في النهائي، مدرسة الكرة البرازيلية التي شاهدناها في لقاء الأهلي ولديها العديد من الحلول خلال اللقاء، ومدرسة الكرة الإنجليزية الخاصة بمانشستر سيتي، لذلك سوف نرى العديد من الفنيات وكرة قدم جيدة في المباراة النهائية.

من ترشح للتتويج بلقب كأس العالم للأندية؟

أتمنى أن يتوج فلومينينسي البرازيلي بلقب كأس العالم للأندية في تلك النسخة، خصوصًا أن بطل أوروبا مهيمن على اللقب خلال السنوات الماضية.

من أفضل لاعبي فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية؟

فيليبي ميلو هو أفضل لاعب من فلومينينسي البرازيلي من وجهة نظري، وأحب أسلوب لعبه بشكل كبير جدًا، وهو صاحب خبرات كبيرة في الكرة البرازيلية.

وما رأيك في كرة القدم السعودية في الفترة الحالية؟

لقد تطورت الكرة السعودية بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، وسنرى فيما بعد الأندية السعودية متوجه بالبطولات مثل الاتحاد، الهلال، النصر، والشباب، لأنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك في الفترة المقبلة.

في النهاية، ماذا تتمنى قبل مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي؟

أتمنى من المشجعين العرب دعم فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي من أجل حصد اللقب.

