نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستديو التحليلي (مونديال الأندية).. باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق لـ "لفجر الرياضي": الأهلي أمامه فرصه كبيرة لحصد البرونزية والمباراة النهائية ستكون ذات طابع مختلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة من طابع خاص تجمع بين فريقي الأهلي المصري وأوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، وكذلك مانشستر سيتي أمام فلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية (الاستديو التحليلي) بمشاركة نجوم الكرة المصرية والسعودية، لتحليل مباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

تصريحات كامبوس قبل مواجهة الأهلي وأوروا

وحل البرازيلي باولو كامبوس، ضيفًا على الاستديو التحليلي لـ "دوت الخليج الرياضي".

وقال كامبوس في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الرياضي: "الأهلي قدم مباراة رائعة وكبيرة أمام فلومينينسي البرازيلي، وكان الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية، ولكن خطأ بيرسي تاو أمام مارسيلو في الشوط الثاني منح الفريق البرازيلي التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما خرج للاعبو المارد الأحمر من أجواء اللقاء وأصبحت المباراة أشبه بالتمرين بالنسبة لنادي فلومينينسي".

وتابع: "أتمنى من جماهير الأهلي عدم الحزن على عدم تأهل الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد اللقاء الكبير الذي قدمه المارد الأحمر أمام الاتحاد، وأن هناك لقاء منتظر في تحديد المركز الثالث أمام أوراوا الياباني، والاهلي لديه فرصة كبيرة في حصد برونزية كأس العالم للأندية".

وواصل بشأن نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي: "المدرستين مختلفتين في النهائي، مدرسة الكرة البرازيلية التي شاهدناها في لقاء الأهلي ولديها العديد من الحلول خلال اللقاء، ومدرسة الكرة الإنجليزية الخاصة بمانشستر سيتي، لذلك سوف نرى العديد من الفنيات وكرة قدم جيدة في المباراة النهائية".

وأكمل كامبوس: "أتمنى أن يتوج فلومينينسي البرازيلي بلقب كأس العالم للأندية في تلك النسخة، خصوصًا أن بطل أوروبا مهيمن على اللقب خلال السنوات الماضية".

وأشار: "فيليبي ميلو هو أفضل لاعب من فلومينينسي البرازيلي من وجهة نظري، وأحب أسلوب لعبه بشكل كبير جدًا، وهو صاحب خبرات كبيرة في الكرة البرازيلية".

وعن رأيه في كرة القدم السعودية في الفترة الحالية، قال: "لقد تطورت الكرة السعودية بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، وسنرى فيما بعد الأندية السعودية متوجه بالبطولات مثل الاتحاد، الهلال، النصر، والشباب، لأنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك في الفترة المقبلة".

وأتم مدرب ريال مدريد السابق حديثه قائلًا: "أتمنى من المشجعين العرب دعم فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي من أجل حصد اللقب".

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