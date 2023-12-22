عاجل.. الأهلي يضرب أوراوا بالهدف الأول بعد صاروخ هاني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في منح فريقه هدف التقدم أمام أوراوا الياباني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا ببطولة كأس العالم للأندية.

هدف ياسر إبراهيم الأول



وجاء هدف ياسر إبراهيم بمتابعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة قوية من محمد هاني في الدقيقة 19 معلنا عن أول أهداف المارد الأحمر في المباراة.



ويلتقي الفريقان الأهلي وأوراوا الياباني حاليا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا على الأراضي السعودية.



ودخل الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.