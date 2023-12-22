نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني في شباك أوراوا "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أضاف الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني للمارد الأحمر أمام أوراوا الياباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا بمونديال الأندية.

هدف بيرسي تاو الثاني



وجاء هدف تاو بعد أن استغل خطأ مدافع الفريق الياباني ليضيف ثاني أهداف الأهلي في الدقيقة 25.



ويلتقي الفريقان الأهلي وأوراوا الياباني حاليا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا على الأراضي السعودية.



ودخل الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.