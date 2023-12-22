نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود جمهورية شبين ولافيينا وبروكسى للدور ال32 لكاس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صعود جمهورية شبين ولافيينا وبروكسى للدور ال32 لكاس مصر

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالدور التمهيدي الثالث لكاس مصر عن التالي..



1-جمهورية شبين يتأهل لدور 32 لكاس مصر على حساب الانتاج الحريى بضربات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تقدم الانتاج الحربي بهدفين نظيفين عن طريق محمود رجب وبدر موسى بينما سجل هدفين شبين مؤمن ابراهيم ومحمد طلبه.



2- صعود فريق ابو قير للاسمده على حساب فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد سجله

محمود اجوجو

2-الالومنيوم يعود من الدقهلية ببطاقة الصعود لدور 32 لكاس مصر بعد الفوز على دكرنس بضربات الترجيح 6-7 بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل السلبى دون اهداف

3-بروكسى يتأهل لدور 32 لكاس مصر على حساب المنيا بضربات الترجيح 6-5 بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل بهدف لكل فريق

تقدم المنيا بهدف كريم حسن وتعادل عمار شرف لبروكسى.



4-بترول اسيوط يتأهل على حساب دلفى بضربات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل بهدف لكل فريق.



5-بورفؤاد يعبر لدور 32 لكاس مصر على حساب فريق (وي) بهدفى محمد متعب وعلى الملوانى.



6- صعود فريق لافيينا بالفوز على فريق المنصورة بهدف دون رد سجله عمرو عسليه.