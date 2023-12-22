الرياضة

صعود جمهورية شبين ولافيينا وبروكسى للدور ال32 لكاس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - صعود جمهورية شبين ولافيينا وبروكسى للدور ال32 لكاس مصر

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالدور التمهيدي الثالث لكاس مصر عن التالي..


1-جمهورية شبين يتأهل لدور 32 لكاس مصر على حساب الانتاج الحريى  بضربات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

 

تقدم الانتاج الحربي بهدفين نظيفين عن طريق محمود رجب وبدر موسى بينما سجل هدفين شبين مؤمن ابراهيم ومحمد طلبه.


2- صعود فريق ابو قير للاسمده على حساب فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد سجله
محمود اجوجو

2-الالومنيوم يعود من الدقهلية ببطاقة الصعود لدور 32 لكاس مصر بعد الفوز على دكرنس بضربات الترجيح 6-7 بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل السلبى دون اهداف

3-بروكسى  يتأهل لدور 32 لكاس مصر على حساب المنيا  بضربات الترجيح 6-5  بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل بهدف لكل فريق
تقدم  المنيا بهدف كريم حسن وتعادل عمار شرف لبروكسى.


4-بترول اسيوط يتأهل على حساب دلفى بضربات الترجيح 5-4  بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل بهدف لكل فريق.


5-بورفؤاد  يعبر لدور 32 لكاس مصر على حساب فريق (وي) بهدفى محمد متعب وعلى الملوانى.

 
6- صعود فريق لافيينا  بالفوز على فريق المنصورة بهدف دون رد سجله عمرو عسليه.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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